Aggiornamenti in merito alle chiusure previste su A1 e A13

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 febbraio.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio; dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia.

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Bologna Interporto, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, mentre, nello stesso orario, rimane confermata la chiusura di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Bologna Arcoveggio; verso Padova: Altedo.