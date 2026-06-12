Sassuolo: cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale, accompagnato dai carabinieri al C.P.R. di Caltanissetta per l’espulsione

Lo scorso 9 giugno, durante un’operazione di controllo del territorio condotta dall’Aliquota Radiomobile di Sassuolo, è stato fermato all’interno del centro urbano un cittadino albanese di 38 anni, residente nella zona del comprensorio ceramico e già noto alle autorità per precedenti di polizia. A suo carico risultava un decreto di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno.

Approfondimenti immediati hanno consentito di verificare che il soggetto era anche destinatario di un decreto di espulsione dal territorio italiano, emesso dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. Completate le formalità burocratiche necessarie, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno proceduto al suo trasferimento in Sicilia, presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta.

Qui l’uomo è stato preso ufficialmente in carico, in attesa della conclusione delle procedure previste dalle leggi vigenti e del conseguente rimpatrio nel suo Paese d’origine.