Sulla A1 chiusure notturne del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano

RegioneViabilita'
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, nei seguenti giorni e orari: nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, con orario 21:00-5:00; dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia.

















