San Valentino: Finale Emilia si dedica agli innamorati

AppuntamentiBassa modeneseFinale Emilia
Sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, dalle ore 10.00 alle 18.00, piazza Garibaldi a Finale Emilia dà appuntamento a tutti gli innamorati – e non solo – con “#Kiss me in Finale Emilia”, evento promosso da Pro Finale Eventi & Cultura con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Animata dal mercatino fai da te e addolcita dalla possibilità di gustare frittelle e cioccolata calda, la giornata di San Valentino consentirà di vivere romantici momenti di convivialità: il rinnovato cuore della città sarà, infatti, dedicato in particolare agli innamorati, con proiezioni luminose che creeranno scenografie originali e una struttura tridimensionale che permetterà di immortalare il momento con romantici selfie, mentre il Comitato Commercianti di Finale Emilia ha addobbato la piazza con tanti cuori rossi.

 

















