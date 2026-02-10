Nuovo Gruppo di Controllo del Vicinato a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese parte di terzo Gruppo di Controllo del Vicinato. Dopo quello di Case Nuove e della zona dei fiumi di Spezzano, a poco meno di un anno dall’inizio del progetto, saranno i residenti di via Braida e strade limitrofe a impegnarsi nel controllo informale dell’area, in collaborazione con la Polizia locale.

Giovedì 12 febbraio, alle ore 18.30, presso la sala al primo piano di Palazzo Astoria, in piazza Ciro Menotti, si terrà l’incontro di presentazione del nuovo Gruppo a cui sono invitati tutti i residenti della zona.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Fiorano Modenese, rientra nel progetto di sicurezza partecipata che punta a rafforzare la collaborazione tra cittadini, Amministrazione comunale e forze dell’ordine, favorendo una maggiore attenzione al territorio e alle relazioni di quartiere.

Saranno presenti l’assessore alla Sicurezza Sergio Romagnoli, il consigliere delegato al progetto Francesco Ciccia Romito e gli agenti della polizia locale di Fiorano Modenese che seguono il controllo di vicinato.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati obiettivi, modalità di funzionamento del gruppo e le possibilità di adesione per i residenti interessati a partecipare attivamente al progetto.

Il controllo del vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia, al fine di ridurre il verificarsi di reati e fenomeni di degrado urbano. Prevede, oltre alla sorveglianza di un’area, anche l’individuazione delle vulnerabilità ambientali e comportamentali che possono rappresentano opportunità per gli autori di reato.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale.