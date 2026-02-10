martedì, 10 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaL’assessora Carla Ferrari consegna la Bonissima a Maria per i 100 anni





L’assessora Carla Ferrari consegna la Bonissima a Maria per i 100 anni

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Gli auguri in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità alla centenaria residente alla Cra Cialdini

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
La signora Maria con i parenti e l’assessora Carla Ferrari

Ha spento cento candeline ieri, 9 febbraio, Maria Federico e, per la speciale occasione, nel pomeriggio ha ricevuto presso la Casa residenza per anziani Cialdini, in cui vive, la visita dell’assessora a Urbanistica ed edilizia, aree produttive, verde, parchi e deforestazione urbana Carla Ferrari.

Compiere cent’anni è un evento speciale e per questo, ai longevi del territorio modenese, in occasione del compleanno, il Comune consegna la medaglia della Bonissima con dedica particolare, per sottolineare il valore del patrimonio culturale ed esperienziale di cui gli anziani sono portatori.

In rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, l’assessora Ferrari le ha rivolto un augurio speciale consegnandole la medaglia in argento della Bonissima e una lettera di auguri firmata dal sindaco Massimo Mezzetti.

Con lei e l’assessora, per festeggiare il traguardo dei cento anni, erano presenti anche il personale della Casa residenza, gli altri ospiti della struttura, il figlio Biagio e la nuora Gianna, i nipoti Alessandro e Stefano, con la moglie Rossella.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.