martedì, 10 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeFiorano“L’altezza delle lasagne” con Vito sabato all'Astoria di Fiorano





“L’altezza delle lasagne” con Vito sabato all’Astoria di Fiorano

FioranoTeatro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 14 febbraio alle 21:00 al cinema teatro Astoria di Fiorano modenese Vito con il  monologo di sopravvivenza gastronomica “L’altezza delle lasagne” di Francesco Freyrie e Andrea Zalone.

Il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive è il fil rouge de “L’altezza delle lasagne”. Vito, attore comico da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina (tra cui “Vito con i suoi” su Gambero Rosso Channel), affronta con ironia e un pizzico di cattiveria un tema che gli è particolarmente caro: il cibo! Con la comicità che lo contraddistingue l’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. Uno spettacolo “politicamente scorretto” in cui chiunque si sentirà “preso in mezzo” e in qualche modo coinvolto! “Non offendo e non giudico nessuno” dichiara Vito “ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi”. Qualcuno vede nel futuro la possibilità che esista una decrescita felice, la cucina sicuramente ne trarrà giovamento! La morale? Resta sempre la stessa: l’AMORE! Cucinare con amore, per chi si ama (compresi se stessi), amando l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 366.320.6544

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.