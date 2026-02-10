“L’altezza delle lasagne” con Vito sabato all’Astoria di Fiorano

Sabato 14 febbraio alle 21:00 al cinema teatro Astoria di Fiorano modenese Vito con il monologo di sopravvivenza gastronomica “L’altezza delle lasagne” di Francesco Freyrie e Andrea Zalone.

Il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive è il fil rouge de “L’altezza delle lasagne”. Vito, attore comico da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina (tra cui “Vito con i suoi” su Gambero Rosso Channel), affronta con ironia e un pizzico di cattiveria un tema che gli è particolarmente caro: il cibo! Con la comicità che lo contraddistingue l’attore prende di mira tutte le manie e gli eccessi che oggi connotano l’argomento, dalla scelta delle materie prime ai ristoranti, passando per allergie, intolleranze, diete e mode alimentari. Uno spettacolo “politicamente scorretto” in cui chiunque si sentirà “preso in mezzo” e in qualche modo coinvolto! “Non offendo e non giudico nessuno” dichiara Vito “ma siamo talmente ossessionati da ciò che mangiamo o che vorremmo mangiare, che siamo diventati grotteschi”. Qualcuno vede nel futuro la possibilità che esista una decrescita felice, la cucina sicuramente ne trarrà giovamento! La morale? Resta sempre la stessa: l’AMORE! Cucinare con amore, per chi si ama (compresi se stessi), amando l’ambiente che ci circonda, senza sprechi né eccessi.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 366.320.6544