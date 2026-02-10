Castelsport: oltre 4.600 euro consegnati alle scuole di 6 comuni

Sabato 7 febbraio, nella sala del Consiglio comunale di Castelnovo di Sotto, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei fondi raccolti con la XIV edizione di Castelsport: la tradizionale manifestazione multisportiva è organizzata dall’omonima ASD.

E’ stato un momento significativo che ha chiuso idealmente l’edizione 2025, restituendo alla comunità il senso concreto di un percorso condiviso costruito nel tempo.

Castelsport si è svolto domenica 1 giugno 2025 e ha trasformato il centro storico del paese in una grande palestra a cielo aperto, coinvolgendo 464 bambini e ragazzi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno di circa 250 volontari, alla partecipazione attiva di 32 società sportive, al coinvolgimento di sei Comuni del territorio (Castelnovo di Sotto, Campegine, Cadelbosco Sopra, Gattatico, Bagnolo in Piano e Poviglio) e al sostegno di sponsor e artigiani locali. Numeri che raccontano un evento ormai strutturato, ma soprattutto un progetto educativo capace di mettere in rete scuole, famiglie, associazioni e istituzioni.

Il ricavato complessivo dell’edizione ha superato i 4.600 euro che sono stati interamente destinati alle scuole dei Comuni coinvolti in proporzione alla partecipazione, con una quota specifica dedicata anche alla scuola dell’infanzia comunale Girasole–Palomar.

Cuore della manifestazione è stato l’avviamento allo sport: bambini e ragazzi hanno avuto l’opportunità di sperimentare numerose discipline, affiancando agli sport più tradizionali anche attività meno abituali, con l’obiettivo di stimolare curiosità, ampliare gli orizzonti e aiutare ciascuno a scoprire nuove passioni.

Per i ragazzi delle scuole medie è stato allestito un playground dedicato, pensato per favorire una sana competitività, il gioco di squadra e il rispetto delle regole.

Accanto alla dimensione sportiva, Castelsport ha rafforzato il proprio valore educativo grazie al coinvolgimento di Vigili del Fuoco, Pubblica Assistenza e Soccorso e Polizia di Stato, che hanno animato spazi dedicati alla sicurezza, al primo soccorso, alla cittadinanza attiva e all’educazione stradale, offrendo ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi in modo diretto e concreto al mondo dei servizi pubblici.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con Castelbaby che è stato rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. L’attività, svolta nel cortile della Casa Residenza Anziani, ha rappresentato un momento dal forte valore simbolico: un incontro tra infanzia e terza età che ha unito gioco e relazione, rafforzando il senso di comunità e inclusione.

Il ricavato devoluto agli Istituti comprensivi è stato destinato a rafforzare i percorsi educativi già in essere. In particolare, a Castelnovo di Sotto le risorse hanno permesso di estendere alle classi quarte della scuola primaria il “progetto Innovamat”, finalizzato al potenziamento delle competenze logico-matematiche attraverso l’acquisto di libri e strumenti didattici per attività laboratoriali, tablet e software educativi per esercitazioni specifiche e applicazioni interattive che favoriscono l’apprendimento attivo, il problem solving e il lavoro cooperativo in classe.

Una parte del contributo è stata inoltre destinata alla scuola dell’infanzia comunale, con un intervento che va oltre l’aspetto educativo in senso stretto. Le risorse stanno infatti servendo a rinnovare la cartellonistica di ingresso e a creare elementi di arredo identitari per gli ingressi delle scuole dell’infanzia Palomar e Girasole. Un progetto nato da un vero percorso partecipato con i genitori, che sta valorizzando professionalità e passioni, dalle competenze progettuali a quelle artigianali, restituendo alle scuole spazi riconoscibili, accoglienti e costruiti insieme. Sono state inoltre acquistate nuove brandine per il momento del riposo.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima edizione di Castelsport: l’appuntamento è fissato per il 6 e 7 giugno, due giornate che promettono di rinnovare entusiasmo, partecipazione e spirito di comunità.

L’impegno dell’ASD, nel 2025, però, non si è esaurito con la manifestazione multisportiva. Con CastelEvents, Castelsport, insieme ad altre associazioni del territorio ed ai preziosi sponsor, ha animato piazza Prampolini con undici serate consecutive di eventi, dal 26 dicembre al 6 gennaio, affiancate anche da appuntamenti pomeridiani, trasformando il centro del paese in un punto di riferimento per il tempo libero durante le festività natalizie e confermandosi come una realtà capace di costruire socialità e occasioni di incontro durante tutto l’anno.