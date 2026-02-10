Castelfranco Emilia: tenta una rapina alla “festa del cioccolato”, bloccato da un cittadino e arrestato dai Carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena e dei reparti dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati. I Militari della Tenenza di Castelfranco Emilia, impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione della tradizionale “Festa del Cioccolato”, hanno arrestato un uomo, responsabile dei reati di tentata rapina, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito nelle adiacenze di piazza Garibaldi dove i militari hanno intercettato l’uomo subito dopo che questi avesse aggredito un passante per impossessarsi del suo smartphone.

Determinante per il buon esito dell’operazione è stato il contributo di un cittadino presente sul posto che, frapponendosi alla via di fuga del malvivente, ne ha rallentato la corsa, consentendo alla pattuglia dell’Arma, in sinergia con il personale della Polizia Locale, di immobilizzarlo definitivamente. Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha inoltre proferito gravi minacce all’indirizzo dei militari.

Ieri, in sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

L’episodio sottolinea l’importanza del presidio dell’Arma durante le manifestazioni pubbliche e, soprattutto, il valore della collaborazione attiva tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza della comunità.