Aggiornato il programma delle chiusure notturne previsto in A14 nelle due notti del 10 e 11 febbraio

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne previsto nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, come di seguito indicato:
- dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Bologna: Bologna Fiera.
- Dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.