Tappa bolognese per il Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026

Dopo il successo della tappa inaugurale di Torino, svoltasi il 20 gennaio, che ha aperto ufficialmente il tour del Campionato della Pasta Fatta a Mano 2026 e ha già decretato i primi tre concorrenti ammessi alla finalissima, la competizione approda martedì 10 febbraio a Bologna, una delle capitali gastronomiche italiane, portando in Emilia-Romagna l’unico campionato al mondo interamente dedicato agli artigiani della pasta fresca. La nuova sfida si terrà negli spazi di Eataly Bologna, nel cuore del centro storico, punto di riferimento per la valorizzazione del Made in Italy, della tradizione culinaria e della cultura del cibo.

La tappa bolognese, una delle sette previste nel tour nazionale, è riservata ai professionisti del settore: titolari, collaboratori e dipendenti di ristoranti, bistrot, laboratori, trattorie, agriturismi e hotel, oltre a chef privati, docenti e consulenti gastronomici. I concorrenti si sfideranno “a colpi di mattarello e impasti”, presentando piatti che verranno valutati da una giuria di esperti secondo criteri di impasto, gusto, aspetto ed equilibrio nutrizionale.

I cinque membri definitivi della Giuria di Qualità della tappa di Bologna saranno lo chef Nicola Annunziata del ristorante stellato I portici, insieme ai giornalisti Enzo Radunanza, Luca Bonacini, Sabrina Camonchia e Livia Laurentino, firme autorevoli del panorama enogastronomico italiano.

Una giuria qualificata che garantirà uno sguardo tecnico, critico e culturale sulla pasta fresca come espressione identitaria del territorio.

Il Campionato è realizzato da BTL Prod. in coproduzione con il Consorzio Edamus, con l’obiettivo di valorizzare la cultura gastronomica nazionale e promuovere sostenibilità, filiera corta e recupero alimentare. Confermati anche i primi partner del tour, tra cui il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Olio Ortuso, eccellenza olearia italiana, Molini Pizzuti, storica realtà del settore molitorio attenta alla riscoperta dei grani antichi, Zwilling e Ballarini, De Luca Attrezzature per la Ristorazione e Gruppo Noviello Spa.

Il vincitore della tappa di Bologna accederà direttamente alla finalissima del 12 giugno 2026, in programma a Napoli, presso la Stazione Marittima, all’interno della quinta edizione del DMED – Salone della Dieta Mediterranea. Anche il secondo e il terzo classificato avranno la possibilità di partecipare alla fase conclusiva del Campionato, andando ad aggiungersi ai tre finalisti già selezionati nella tappa di Torino. Durante la giornata verranno inoltre assegnati premi speciali e riconoscimenti realizzati insieme ai partner ufficiali.

Dopo Bologna, il tour proseguirà a Firenze, Milano e Roma, con Eataly al fianco dei partecipanti in ogni tappa per celebrare e diffondere la cultura gastronomica italiana. Il Campionato toccherà inoltre Salerno (Pontecagnano Faiano), presso In Cibum, e Bari, presso Ad Horeca, completando il percorso lungo tutta la Penisola.

Il Campionato non incorona solo un vincitore, ma trasforma la pasta fresca in cultura viva, da condividere con il mondo.

Per informazioni e iscrizioni: www.campionatodellapasta.it

info@campionatodellapasta.it