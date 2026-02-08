domenica, 8 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Guastalla: fermato per un controllo in auto aveva un tubo di ferro. Denunciato

Bassa reggianaCronacaGuastalla
I militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Guastalla hanno proceduto al controllo di un’auto sorprendendo il conducente con al seguito un tubo di ferro lungo 80 cm e avente diametro di 3 cm., custodiva nel vano porta oggetti. Erano circa le 19:00, ieri, quando l’equipaggio di una gazzella, durante un pattugliamento nel centro abitato di Guastalla, ha intimato l’alt a una BMW 520 che transitava in via Circonvallazione. Il veicolo era condotto da un 28enne residente a Guastalla il cui atteggiamento preoccupato esternato durante il controllo ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare.

All’interno del bagagliaio dell’auto è stato rinvenuto un tubo in ferro della lunghezza complessiva di 80 centimetri (con diametro di 3 cm). Poiché il conducente, che si assumeva la paternità di quanto rivenuto, non è stato in grado di fornire una valida giustificazione per il possesso dell’arma impropria fuori dalla propria abitazione, il tubo è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Avendo acquisito elementi di presunta responsabilità a suo carico, per il 28enne è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

















