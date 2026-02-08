domenica, 8 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressGu in finale slopestyle a Milano-Cortina, punta l’unico oro che le manca





Gu in finale slopestyle a Milano-Cortina, punta l’unico oro che le manca

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Gu in finale slopestyle a Milano-Cortina, punta l’unico oro che le manca

LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – Gu Ailing Eileen tiene vivo il sogno. Missione compiuta a Livigno per la 22enne stella cinese del freestyle che, dopo gli ori di Pechino nell’halfpipe e nel big air, insegue l’unico titolo olimpico che ancora le manca, quello dello slopestyle, sfiorato quattro anni fa quando si accontentò dell’argento. Dopo una caduta nella prima run, la Gu si è riscattata al secondo tentativo: 75,30 e secondo punteggio complessivo delle qualificazioni, dietro solo la svizzera Mathilde Gremaud, che nel 2022 la privò del tris. La strada che ha portato la Gu a Milano-Cortina è stata piena di difficoltà, fra infortuni e stress. La stessa campionessa cinese ha parlato di fatica mentale, della necessità di ritrovare equilibrio e motivazione. “Sono scesa in profondità dentro me stessa – ha raccontato dopo le qualificazioni di Livigno – Quando sono arrivata al cancelletto di partenza, non avevo alcun dubbio che ce l’avrei fatta”. Lunedì l’ultimo step a caccia della gloria.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.