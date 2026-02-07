Intercettato in Autosole con 400 capi d’abbigliamento contraffatti: scattano denuncia per ricettazione e sequestro della merce

La Polizia Stradale di Bologna ha denunciato per ricettazione un 65enne, sorpreso in possesso di centinaia di capi di abbigliamento contraffatti.

E’ accaduto negli ultimi giorni di gennaio lungo l’autostrada A1, quando la macchina guidata dall’uomo, originario del veneto, all’altezza dell’interconnessione tra la Variante di Valico e la Direttissima in direzione nord è passata accanto ad una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio.

I poliziotti hanno notato subito degli scatoloni coperti da un telo nero e, insospettitisi, hanno deciso di procedere al controllo del veicolo, fermato in sicurezza al casello di Sasso Marconi.

In auto sono stati individuati 5 scatoloni con all’interno oltre 400 tra felpe e t-shirt griffate “Versace”, di cui l’uomo non aveva alcuna documentazione attestante la provenienza o la destinazione: i capi d’abbigliamento, sottoposti ad un primo saggio di controllo, sono risultati di provenienza illecita perché finemente contraffatti.

Tutta la merce è stata sequestrata e al termine degli accertamenti del caso, condotti con il supporto anche della Squadra di Polizia Giudiziaria, il 65enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bologna per ricettazione.