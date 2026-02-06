L’influencer Benedetta Colombo “Artefacile” smonta i miti dell’arte contemporanea a L’Altro Teatro

Un milione di dollari per un water d’oro, 120.000 per una banana attaccata al muro: follia o genio? L’arte contemporanea è davvero solo un grande bluff per ricchi eccentrici, o dietro ai titoli sensazionalistici e alle cifre astronomiche si nasconde qualcosa di più complesso?

L’influencer Benedetta Colombo nota su Instagram come Benedetta Artefacile, il prossimo 7 febbraio (ore 21) sbarca a L’Altro Teatro di Cadelbosco di Sopra con Questa non è una banana, uno spettacolo che smonta i miti e i luoghi comuni sul mercato dell’arte, svelando il dietro le quinte di un sistema che mescola creatività, provocazione e strategie commerciali raffinate. Tra artisti visionari, collezionisti senza scrupoli, critici influenti e galleristi dal fiuto infallibile, il mondo dell’arte contemporanea è un grande gioco in cui le regole non sono mai quelle che sembrano.

Perché alcune opere raggiungono prezzi stratosferici? Cosa rende un oggetto banale un’icona artistica? Qual è il confine tra arte e speculazione? Attraverso aneddoti incredibili, ironia tagliente e retroscena sorprendenti, lo spettacolo racconta le storie più assurde e geniali dell’arte contemporanea, da Duchamp a Banksy, da Cattelan a Hirst. Un viaggio tra provocazioni, scandali e intuizioni geniali, per scoprire che dietro ogni opera – anche la più bizzarra – si nasconde un messaggio, un’idea o, almeno, una buona strategia di marketing. Alla fine dello spettacolo, forse guarderemo la famosa banana con occhi diversi. O forse continueremo a pensare che sia una follia. Ma di certo sapremo quanto costa – e perché.

Benedetta Colombo è nota sui social con il suo profilo di divulgazione Benedetta Artefacile. Classe 2000, passa la sua infanzia tra libri e musei, trova la sua strada nel corso di laurea in storia dell’arte all’Università degli Studi di Milano. Nel 2021 ha aperto sui social il progetto Artefacile, con l’obiettivo di divulgare la sua più grande passione in modo accessibile ed interessante a chi non ne sa nulla o vorrebbe saperne di più. Collabora con enti culturali, istituzioni pubbliche, televisioni e media in genere, promuovendo e valorizzando territori e beni storico – artistici. È del 2023 il libro “Indisciplinati. Da Monet a Duchamp, 10 ribelli dell’arte” edito da DeAgostini.

Debutta nel 2025 al Festival della Comunicazione di Camogli con lo spettacolo sull’arte contemporanea “Questa qui non è una banana”.

