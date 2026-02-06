In Piazzale 2 agosto a Correggio da lunedì 9 cambia la viabilità

Correggio cambia passo e lo fa guardando avanti: i lavori in corso per la riorganizzazione e riqualificazione di Piazzale 2 Agosto entrano ora in una fase decisiva per completare la nuova Autostazione, tassello centrale di un progetto più ampio che ridisegna questo nodo strategico della città, migliorandone funzionalità, sicurezza e qualità urbana.

Per consentire all’impresa di portare a termine le opere previste per la nuova Autostazione, da lunedì 9 febbraio sarà chiuso al transito l’accesso e l’uscita al parcheggio a fianco del Centro Sociale 25 Aprile.

Per garantire comunque l’utilizzo dell’area di sosta, sarà realizzato contestualmente un nuovo ingresso-uscita sulla corsia adiacente al Bar Komodo, in prossimità della rotatoria, che si aggiungerà all’accesso già esistente in zona Eurospin. In questo modo sarà possibile entrare e uscire dal parcheggio senza ulteriori riduzioni degli stalli disponibili.

Anche la circolazione degli autobus verrà adeguata alla nuova configurazione: i mezzi continueranno a entrare dal consueto accesso, lungo la strada tra Palasport e Scuola Primaria San Francesco, mentre l’uscita avverrà direttamente in rotatoria, in prossimità del Bar Komodo.

Al completamento dei lavori della nuova autostazione, gli autobus saranno poi spostati nel nuovo terminal, con ingresso e uscita riservati su via Campagnola.

Fino ad oggi l’Amministrazione comunale ha lavorato in accordo con impresa esecutrice, direzione lavori e Agenzia per la Mobilità per contenere al massimo i disagi e ridurre l’impatto sulla sosta, anche accettando un lieve allungamento delle tempistiche di cantiere. Da lunedì, però, questa modifica alla viabilità diventa indispensabile: non comporta un’ulteriore riduzione dei parcheggi e permette di gestire il cantiere nel rispetto delle scadenze legate al contratto e al finanziamento regionale.

La scelta di avviare il cantiere in questo periodo, pur consapevoli delle criticità che si sarebbero evitate eseguendo i lavori nel periodo estivo a scuole chiuse, risponde infatti a un’esigenza precisa: assicurare il completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal contributo regionale, evitando il rischio di perdere un finanziamento di 1,5 milioni di euro. Rinviare l’intervento all’estate 2026 non avrebbe consentito di rispettare le scadenze e avrebbe messo a rischio l’intera operazione. L’obiettivo è chiaro: portare a termine un’opera importante e attesa, restituendo alla città un’area più ordinata, moderna e accogliente.

I lavori su Piazzale 2 Agosto si inseriscono inoltre in un disegno complessivo di rigenerazione urbana: procedono infatti anche gli interventi per il “Parco della Musica” e, a breve, prenderanno avvio quelli relativi al “Parco lungo le Mura”, entrambi compresi nel progetto chiamato “Creazione di un nuovo ecosistema urbano attraverso la realizzazione di un corridoio di connessione ecologica ambientale tra città storica e campagna”.

“Sappiamo che un cantiere così importante comporta un po’ di disagio e richiede pazienza e attenzione da parte di tutti – ha dichiarato il sindaco di Correggio Fabio Testi – e per questo voglio ringraziare sinceramente le cittadine e i cittadini di Correggio per la collaborazione e la comprensione dimostrata in queste settimane. Ogni modifica temporanea è stata pensata per contenere i disagi e allo stesso tempo rispettare i tempi del cantiere per non rischiare di perdere le risorse del finanziamento regionale. Alla fine di questo percorso avremo una città più ordinata, più bella, più verde, più sicura e più funzionale”.