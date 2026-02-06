Garisenda, le prove di sollevamento zavorre e intensificazione del tiro dei tralicci

Il Comune di Bologna, insieme al gruppo dei progettisti – prof. Majowiechi e ing. Dallavalle -, effettua regolarmente sopralluoghi a Cesena, presso lo stabilimento della Trevi Spa, per controllare lo stato di adeguamento delle macchine di Pisa e il loro funzionamento.

Nell’ambito di tale attività, oggi sono state effettuate le prove di collaudo, organizzate insieme al gruppo di lavoro, ai membri della control room e ai professionisti della società SOCOTEC, che gestiscono il monitoraggio delle Torri, e ad alcuni professori dell’Università di Bologna, che seguono il modello di calcolo della torre.

Nel dettaglio, sono state eseguite le prove di sollevamento zavorre e intensificazione del tiro delle macchine preposte.

L’incontro è stata l’occasione di un confronto scientifico per disporre eventuali migliorie alla piattaforma di controllo e monitoraggio delle due macchine di tiro, utili per il controllo puntuale durante il “tiro controllato” della torre Garisenda, secondo le prescrizioni ingegneristiche di progetto.