Coop Alleanza 3.0 e solidarietà: donati oltre 850mila euro e 18.800 panettoni alle realtà del territorio che si occupano di persone in difficoltà

È stato un Natale all’insegna della solidarietà che ha unito convenienza e attenzione alla comunità locale. Lo raccontano i numeri di “Prendi1, doniamo1” l’iniziativa Coop che, dal 18 al 24 dicembre, ha trasformato un gesto semplice come comprare un panettone o un pandoro Coop nei negozi della Cooperativa o su EasyCoop, in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

“Prendi1, doniamo1” i risultati

Con “Prendi1, doniamo1”, Coop Alleanza 3.0 ha confermato il proprio impegno a favore delle comunità locali, dimostrando che anche un dolce tradizionale può diventare un simbolo di solidarietà e partecipazione. I risultati parlano di una partecipazione coinvolgente e convinta dei soci e delle socie della Cooperativa: complessivamente è stato possibile donare oltre 850mila euro in buoni spesa e 18.800 panettoni ad associazioni ed enti del territorio che sostengono persone e famiglie in difficoltà.

In Emilia – Romagna sono stati donati complessivamente oltre 8.500 panettoni e più di 366mila euro di buoni spesa a circa 100 associazioni ed enti del territorio, divisi nelle singole province come di seguito:

A Bologna : oltre 2.300 panettoni e più di 77mila euro di buoni spesa a 21 associazioni ed enti.

: oltre 2.300 panettoni e più di 77mila euro di buoni spesa a 21 associazioni ed enti. A Forlì – Cesena : oltre 815 panettoni e più di 31mila euro di buoni spesa a 7 associazioni ed enti.

: oltre 815 panettoni e più di 31mila euro di buoni spesa a 7 associazioni ed enti. A Ferrara : oltre 460 panettoni e più di 44mila euro di buoni spesa a 12 associazioni ed enti.

: oltre 460 panettoni e più di 44mila euro di buoni spesa a 12 associazioni ed enti. A Modena : oltre 1.500 panettoni e più di 61mila euro di buoni spesa a 19 associazioni ed enti.

: oltre 1.500 panettoni e più di 61mila euro di buoni spesa a 19 associazioni ed enti. A Parma : oltre 350 panettoni e più di 9mila e 500 euro di buoni spesa a 3 associazioni ed enti.

: oltre 350 panettoni e più di 9mila e 500 euro di buoni spesa a 3 associazioni ed enti. A Piacenza : 320 panettoni e più di 16mila euro di buoni spesa a 5 associazioni ed enti.

: 320 panettoni e più di 16mila euro di buoni spesa a 5 associazioni ed enti. A Ravenna : oltre 1.180 panettoni e più di 63mila euro di buoni spesa a 14 associazioni ed enti.

: oltre 1.180 panettoni e più di 63mila euro di buoni spesa a 14 associazioni ed enti. A Reggio Emilia : oltre 900 panettoni e più di 35mila euro di buoni spesa a 11 associazioni ed enti.

: oltre 900 panettoni e più di 35mila euro di buoni spesa a 11 associazioni ed enti. A Rimini: oltre 600 panettoni e più di 27mila euro di buoni spesa a 6 associazioni ed enti.

“Prendi1, doniamo1” come ha funzionato

In tutti i negozi della Cooperativa – quasi 350 tra ipercoop e supermercati da Trieste a Lecce – i soci e le socie che hanno acquistato un panettone o un pandoro a marchio Coop hanno contribuito automaticamente a una donazione: per ogni dolce acquistato, Coop ne ha destinato uno – o l’equivalente in valore – ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà. Un meccanismo semplice e immediato, che permette di “prenderne uno e donarne uno”, trasformando un acquisto tradizionale in un atto di condivisione.

Accanto al valore solidale, l’iniziativa ha previsto anche un vantaggio per le socie e i soci. Al momento dell’acquisto di un panettone o un pandoro a marchio Coop, socie e soci hanno ricevuto anche un buono sconto da 5euro da utilizzare dal 2 al 18 gennaio 2026 su una spesa di almeno 30euro (fino a 3 buoni utilizzabili su uno stesso scontrino). “Prendi1, doniamo1” ha coinvolto anche EasyCoop (www.easycoop.com): dal 18 al 24 dicembre le socie e i soci che hanno acquistato un panettone o un pandoro a marchio Coop, sul servizio di spesa online della Cooperativa, hanno contributo ad una donazione solidale nei confronti di Seacoop, Cooperativa sociale Onlus. Nel caso dell’acquisto di un panettone o un pandoro a marchio Coop da parte di socie e soci, il 2 gennaio gli è stato restituito sotto forma di cashback l’equivalente di quanto speso nel periodo dal 18 al 24 dicembre in panettoni e pandori Coop su EasyCoop.

Maggiori info riguardanti l’iniziativa alla pagina all.coop/prendi1doniamo1