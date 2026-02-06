Bologna, incontro con i cittadini su zona stazione-via Amendola

L’assemblea di ieri sera sulla zona stazione–via Amendola, con circa 200 persone presenti, è stata un incontro vero e molto partecipato. I cittadini ci hanno confermato con chiarezza che la sicurezza in quell’area resta problematica, nonostante l’istituzione della cosiddetta zona rossa a fine 2024. È una valutazione che come Comune abbiamo già portato più volte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: le misure formali, da sole, non bastano se non producono cambiamenti concreti nella vita quotidiana delle persone.

Servono più forze dell’ordine e controlli, presenza costante e un’azione determinata per scardinare i sistemi di spaccio organizzato e le dinamiche di criminalità che insistono su quell’area. Con i cittadini ci siamo presi un impegno chiaro: farci portavoce delle loro segnalazioni e delle loro preoccupazioni presso la Prefettura e all’interno del Comitato per l’ordine pubblico.

Allo stesso tempo abbiamo ribadito l’importanza della collaborazione, che è già una realtà in molti quartieri grazie ai gruppi di sicurezza partecipata e agli incontri quotidiani che svolgiamo sul territorio. È un dato significativo che, al termine dell’assemblea, una quarantina di residenti e commercianti abbiano dato la propria disponibilità a collaborare in modo responsabile e costruttivo.

I controlli della Polizia Locale continueranno e confidiamo che una collaborazione leale e concreta tra le istituzioni ed insieme ai cittadini possa portare a un miglioramento reale della vivibilità e della sicurezza in questa zona della città.

Sulla zona rossa chiediamo di migliorarla insieme, in modo energico, rappresentando le richieste dei cittadini.