venerdì, 6 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna, incontro con i cittadini su zona stazione-via Amendola





Bologna, incontro con i cittadini su zona stazione-via Amendola

BolognaCronaca
Tempo di lettura 1 min.

La dichiarazione dell’assessora alla Sicurezza Matilde Madrid

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Matilde Madrid

L’assemblea di ieri sera sulla zona stazione–via Amendola, con circa 200 persone presenti, è stata un incontro vero e molto partecipato. I cittadini ci hanno confermato con chiarezza che la sicurezza in quell’area resta problematica, nonostante l’istituzione della cosiddetta zona rossa a fine 2024. È una valutazione che come Comune abbiamo già portato più volte al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: le misure formali, da sole, non bastano se non producono cambiamenti concreti nella vita quotidiana delle persone.

Servono più forze dell’ordine e controlli, presenza costante e un’azione determinata per scardinare i sistemi di spaccio organizzato e le dinamiche di criminalità che insistono su quell’area. Con i cittadini ci siamo presi un impegno chiaro: farci portavoce delle loro segnalazioni e delle loro preoccupazioni presso la Prefettura e all’interno del Comitato per l’ordine pubblico.

Allo stesso tempo abbiamo ribadito l’importanza della collaborazione, che è già una realtà in molti quartieri grazie ai gruppi di sicurezza partecipata e agli incontri quotidiani che svolgiamo sul territorio. È un dato significativo che, al termine dell’assemblea, una quarantina di residenti e commercianti abbiano dato la propria disponibilità a collaborare in modo responsabile e costruttivo.

I controlli della Polizia Locale continueranno e confidiamo che una collaborazione leale e concreta tra le istituzioni ed insieme ai cittadini possa portare a un miglioramento reale della vivibilità e della sicurezza in questa zona della città.

Sulla zona rossa chiediamo di migliorarla insieme, in modo energico, rappresentando le richieste dei cittadini.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.