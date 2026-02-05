Per le vie del centro di Reggio con una bomboletta di spray al peperoncino: denunciato

Fermato in via A. Secchi a Reggio Emilia dai carabinieri della sezione radiomobile, durante le procedure di identificazione, a seguito di approfonditi controlli veniva trovato in possesso di una bomboletta contenente spray al peperoncino, tenuta occultata all’interno del borsello, di cui non sapeva giustificarne il possesso.

È accaduto nel pomeriggio del 4 febbraio scorso, quando i militari della sezione radiomobile durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo e di controllo, in via Secchi procedevano al controllo e all’identificazione di un giovane il quale, durante l’attività di identificazione mostrava un ingiustificato stato di ansia e insofferenza, tanto da insospettire i carabinieri i quali decidevano di approfondire il controllo. Addosso al giovane, 19enne egiziano, veniva trovata una bomboletta spray al peperoncino prontamente utilizzabile di cui non sapeva giustificare il possesso.

Al termine delle formalità di rito, il 19enne veniva denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro di quanto rinvenuto. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.