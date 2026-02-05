La biblioteca di Albinea lancia la sfida della reading challenge

La biblioteca di Albinea, insieme a quelle di Quattro Castella, San Polo d’Enza, Guastalla e Casina, lancia al pubblico la sfida di una reading challenge.

Cos’è una Reading Challenge?

Non è una gara, ma una sfida personale, un invito a esplorare mondi che non sarebbero mai stati visitati.

Sarà un viaggio che durerà un anno intero, attraverso 12 libri che si potranno scegliere all’interno delle categorie proposte: uno per ogni categoria, in formato cartaceo o digitale, presi a prestito in biblioteca o su Emilib.

Cercare i libri per ogni categoria sarà parte della sfida con i bibliotecari e le bibliotecarie che saranno disponibili ad aiutare il pubblico.

Partecipare a una Reading Challenge consentirà di esplorare nuovi generi letterari, superare pregiudizi letterari mettendosi alla prova con storie “mai assaggiate”, farsi sorprendere dal piacere di incontrare nuovi libri e superare il blocco del lettore.

Ci saranno però da rispettare alcune regole: leggere 12 libri entro il 31 dicembre 2026 affrontando le sfide nell’ordine preferito; sono ammessi libri in formato cartaceo o digitale; i libri devono essere presi in prestito in biblioteca oppure su Emilib (https://emilib.medialibrary.it/home/index.aspx); i titoli possono essere scelti liberamente, a patto che rispettino le categorie indicate e che non siano stati letti prima dell’inizio della sfida; una delle sfide bonus può essere utilizzata per sostituire una delle categorie della sfida in cui ti trovi in difficoltà.

L’invito è recarsi in biblioteca, iscriversi e ritirare la propria scheda.

Quando saranno terminate tutte le sfide (o comunque entro il 31/12/26) la scheda andrà riconsegnata compilata.

A fine anno la biblioteca organizzerà un incontro per festeggiare insieme la fine della sfida.