Guastalla: fugge dopo una lite in casa e tenta di speronare i carabinieri. Denunciata

A seguito di un acceso litigio in casa, una donna di 30 anni è uscita di fretta dalla propria abitazione mettendosi alla guida della sua auto in stato di forte agitazione. Nonostante l’alt intimato dai Carabinieri poco dopo, la conducente ha proseguito la marcia tentando più volte di speronare la pattuglia per evitare il controllo, terminando la fuga solo a causa della foratura di uno pneumatico.

I fatti la scorsa notte, quando una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Guastalla, su richiesta della Centrale Operativa, veniva inviata a Castelnovo Sotto, a seguito della segnalazione al 112 fatta dal compagno della donna. L’uomo, allarmato dal fatto che la convivente fosse andata via in preda all’agitazione dopo la discussione, forniva i dati della vettura. L’auto veniva intercettata a Cadelbosco Sopra appena dopo la mezzanotte. Nonostante i segnali luminosi e sonori dei militari, la donna ignorava l’alt, accelerava bruscamente, dando inizio a un inseguimento di circa 10 km che attraversava i comuni di Cadelbosco e di Gualtieri.

Durante la fuga la conducente effettuava sorpassi azzardati alle intersezioni, cercando più volte di speronare il veicolo militare. La marcia si interrompeva forzatamente in via Alpi, quando l’autovettura riportava la foratura della ruota anteriore sinistra. Una volta bloccata, gli accertamenti hanno accertato che il veicolo circolava senza copertura assicurativa e senza aver effettuato la revisione periodica. Successivamente la donna veniva condotta presso gli uffici del comando compagnia di Guastalla, per ulteriori accertamenti. Alla luce dei fatti ed al termine delle formalità di rito, la 30enne veniva denunciata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo e al ritiro della patente per la successiva sospensione.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.