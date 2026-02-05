Gioia Salvatori con ‘Avere una brutta natura’, il 10 febbraio al Teatro Herberia di Rubiera

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera (RE), ideata e promossa da Corte Ospitale, prosegue il 10 febbraio 2026 con Avere una brutta natura. Un varietà tutto storto, di e con Gioia Salvatori, accompagnata dal vivo da tre musicisti, con la messa in scena di Fabiana Iacozzilli, nuova produzione La Corte Ospitale con Cranpi: un viaggio nervoso nel malcostume del vivere, un varietà storto che ribalta i modelli classici di intrattenimento e sceglie la stortura come forma di resistenza. Perché è proprio l’errore, a volte, l’unica cosa che ci tiene a galla.

Avere una brutta natura è un viaggio intorno al malcostume dello stare al mondo, vizio di noialtri vivi con le nostre manie di protagonismo. La natura è brutta e noi ci facciamo i conti continuamente così, in questo annaspare per stare dritti, ecco qui, il varietà. E tuttavia è storto, come recita il sottotitolo, perché solo l’errore ci tiene a galla a noialtri nervosi. Qui la stortura è una scelta profondissima: storti come la natura stessa che non ammette correzioni, con una nostra precisa zoppia interna procediamo dispettosamente a testimoniare il desiderio di essere altro, di poter andare, di poter giocare a mettere in discussione questo tempo veloce che non tiene conto di quasi niente di quello che ci interessa per campare. Esserci per fare una piccola azione di sabotaggio. Così come la vita è dispettosa con noi, noi con lei, e l’occasione diventa ghiotta per provare a innervosire tutto: il presente, le mode, le relazioni, l’inutile cincischiamento del nostro sé e la paccottiglia di cose in cui siamo immersi continuamente…

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30.

Il Teatro Herberia è a Rubiera, in piazza Gramsci 1/b.

Informazioni 0522621133 – biglietteria@corteospitale.org – www.corteospitale.org