“Apriti Sesamo!” a Guastalla arriva la magia d’oriente con Alì Babà e i 40 ladroni

Il viaggio di Sciroppo di Teatro prosegue al Teatro Comunale “R. Ruggeri” di Guastalla. Dopo il successo del primo appuntamento, la rassegna — nata per “curare” le famiglie con la bellezza dell’arte e promossa dal Centro per le Famiglie Bassa Reggiana in collaborazione con Fondazione Ater e la Regione Emilia-Romagna — torna a incantare il pubblico domenica 8 febbraio alle ore 16:30.
Questa volta, il palco si trasformerà in un deserto dorato e misterioso per ospitare la celebre storia di “Alì Babà e i 40 ladroni”, portata in scena dalla storica compagnia Il Teatrino dell’Erba Matta.
INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA
Intero: 7,00 € – Ridotto (fino a 14 anni): 5,00 €
Speciale Sciroppo di Teatro: 3,00 € per i possessori del voucher dei pediatri (fino a un massimo di 6 ingressi).
Prenotazioni: tel. 0522/839756 – 761 email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it