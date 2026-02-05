giovedì, 5 Febbraio 2026
“Apriti Sesamo!” a Guastalla arriva la magia d’oriente con Alì Babà e i 40 ladroni

Bassa reggianaGuastalla
Il viaggio di Sciroppo di Teatro prosegue al Teatro Comunale “R. Ruggeri” di Guastalla. Dopo il successo del primo appuntamento, la rassegna — nata per “curare” le famiglie con la bellezza dell’arte e promossa dal Centro per le Famiglie Bassa Reggiana in collaborazione con Fondazione Ater e la Regione Emilia-Romagna — torna a incantare il pubblico domenica 8 febbraio alle ore 16:30.

Questa volta, il palco si trasformerà in un deserto dorato e misterioso per ospitare la celebre storia di “Alì Babà e i 40 ladroni”, portata in scena dalla storica compagnia Il Teatrino dell’Erba Matta.

 

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Intero: 7,00 € – Ridotto (fino a 14 anni): 5,00 €

Speciale Sciroppo di Teatro: 3,00 € per i possessori del voucher dei pediatri (fino a un massimo di 6 ingressi).

Prenotazioni: tel. 0522/839756 – 761 email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

 

 

















