mercoledì, 4 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaMassimiliano Gallo porta il mondo di Vincenzo Malinconico al Teatro Celebrazioni di...





Massimiliano Gallo porta il mondo di Vincenzo Malinconico al Teatro Celebrazioni di Bologna

BolognaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Già noto al grande pubblico per la sua straordinaria capacità di spaziare tra cinema, teatro e televisione, Massimiliano Gallo dà corpo e voce a un personaggio che ha saputo conquistare il cuore di lettori e spettatori: Vincenzo Malinconico. L’avvocato d’insuccesso dalla carriera scombinata e dalla vita sentimentale precaria approda finalmente sul palcoscenico del Teatro Celebrazioni di Bologna.

Lo spettacolo, dal titolo Malinconico. Moderatamente felice, sarà in scena venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 febbraio (feriali ore 21.00, domenica ore 17.30).

Già protagonista del successo televisivo, Massimiliano Gallo incarna con un’ironia radicata nella tradizione napoletana l’attitudine filosofica e fieramente autodidatta di Vincenzo Malinconico, coniugando profondità e umorismo. Il suo Malinconico è un uomo sospeso tra l’essere adulto e infantile, disorientato dalle difficoltà del vivere e dai ruoli imposti dalla società. La sua forza risiede proprio in quel senso del ridicolo mai sopito che gli permette di affrontare con una comicità graffiante il proprio caos interiore e la confusione del mondo esterno…

051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.