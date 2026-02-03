martedì, 3 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeScandianoIl giudice e il giornalista, dialogo sull'infiltrazione mafiosa in Emilia: Rat e...





Il giudice e il giornalista, dialogo sull’infiltrazione mafiosa in Emilia: Rat e Soresina a Scandiano

Scandiano
Tempo di lettura 1 min.

Il magistrato della storica sentenza Aemilia mette in guardia sulla presenza, ancora attuale, della 'ndrangheta

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Rat e Soresina

Un dialogo tra due voci protagoniste della lotta all’infiltrazione mafiosa nel territorio emiliano. Un giudice e un giornalista. Venerdì 6 febbraio 2026 alle 21 il Comune di Scandiano ospiterà nella sala Bruno Casini, in via Diaz 18/b, il magistrato della corte dello storico maxi-processo Aemilia Andrea Rat e il giornalista Tiziano Soresina, che per anni seguì l’evolversi dell’inchiesta sul nostro territorio. Durante la serata verranno anche proiettati estratti del documentario Aemilia 220, la mafia sulle rive del Po, dei registi Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami.

Si tratta di una serata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, organizzata in collaborazione con Libera, necessaria soprattutto per trasmettere alle giovani generazioni cosa sia stata l’inchiesta Aemilia e le successive indagini per il nostro territorio. Dal dialogo tra i due protagonisti della serata emergeranno le dinamiche più o meno violente con cui la ‘nrangheta emiliana ha operato nella nostra provincia e più in generale nel territorio emiliano, estendendo i propri tentacoli da Mantova a Bologna.  Le operazioni antimafia di questi anni con relativi processi hanno rivelato una forte presenza della ‘ndrangheta in Emilia con epicentro nel Reggiano, ma questa situazione criminale ad alto rischio è tutt’altro che vinta. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro pubblico.

«Conoscere la criminalità organizzata e le sue logiche è il primo modo di contrastarla e sviluppare quegli anticorpi che preservano le società civili dalle infiltrazioni – commenta il sindaco Matteo Nasciuti – A volte sono degli insospettabili a presentare il conto mafioso, soprattutto quando si tratta di un tipo di criminalità organizzata che spara poco ma fa grandi affari, inquinando l’economia locale. Corriamo il rischio di dimenticarci che valore abbia avuto quella inchiesta per il nostro territorio. Questo non deve succedere».

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.