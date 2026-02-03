I notai reggiani in classe

Come a ogni inizio di anno scolastico, anche quest’anno il Consiglio Notarile di Reggio Emilia, da sempre interessato alla formazione dei giuristi che intendano seguire la professione di notaio, promuove diversi incontri con gli studenti dei Licei del territorio, al fine di orientamento nella scelta del percorso universitario e lavorativo: in tali occasioni saranno illustrate le caratteristiche e le funzioni di una figura, quella del notaio, che opera nell’interesse dello Stato per la tutela della proprietà e dello scambio di determinati beni, svolgendo un ruolo di garante della legalità e veridicità degli atti. Saranno inoltre illustrate le differenze tra il notaio e le altre professioni legali di avvocato, magistrato e docente universitario, rispondendo anche ai quesiti proposti dagli studenti.

Venerdì 6 febbraio si svolgeranno due incontri: il notaio Giuseppe Apreda, che dialogherà con gli studenti del Liceo Liceo Scientifico, Scienze Umane e Linguistico ‘Bertrand Russell’ di Guastalla, mentre il collega Giovanni Aricò, che si confronterà con le classi del Liceo classico ‘Ariosto’ di Reggio Emilia. Quest’ultimo incontrerà anche gli studenti del Liceo scientifico ‘Spallanzani’ il giorno successivo, sabato 7 febbraio.

Un’occasione stimolante per gli studenti, che avranno così modo di confrontarsi direttamente con dei professionisti del Diritto, dialogando con loro e ponendo domande importanti per contribuire a determinare la scelta del percorso di studi post diploma.

