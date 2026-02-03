martedì, 3 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaI notai reggiani in classe





I notai reggiani in classe

Bassa reggianaGuastallaReggio EmiliaScuola
Tempo di lettura 1 min.

Il 6 e 7 febbraio i notai Giuseppe Apreda e Giovanni Aricò incontreranno gli studenti dei Licei Russell di Guastalla e Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Come a ogni inizio di anno scolastico, anche quest’anno il Consiglio Notarile di Reggio Emilia, da sempre interessato alla formazione dei giuristi che intendano seguire la professione di notaio, promuove diversi incontri con gli studenti dei Licei del territorio, al fine di orientamento nella scelta del percorso universitario e lavorativo: in tali occasioni saranno illustrate le caratteristiche e le funzioni di una figura, quella del notaio, che opera nell’interesse dello Stato per la tutela della proprietà e dello scambio di determinati beni, svolgendo un ruolo di garante della legalità e veridicità degli atti. Saranno inoltre illustrate le differenze tra il notaio e le altre professioni legali di avvocato, magistrato e docente universitario, rispondendo anche ai quesiti proposti dagli studenti.

Venerdì 6 febbraio si svolgeranno due incontri: il notaio Giuseppe Apreda, che dialogherà con gli studenti del Liceo Liceo Scientifico, Scienze Umane e Linguistico ‘Bertrand Russell’ di Guastalla, mentre il collega Giovanni Aricò, che si confronterà con le classi del Liceo classico ‘Ariosto’ di Reggio Emilia. Quest’ultimo incontrerà anche gli studenti del Liceo scientifico ‘Spallanzani’ il giorno successivo, sabato 7 febbraio.

Un’occasione stimolante per gli studenti, che avranno così modo di confrontarsi direttamente con dei professionisti del Diritto, dialogando con loro e ponendo domande importanti per contribuire a determinare la scelta del percorso di studi post diploma.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.consiglionotarilereggioemilia.it e la pagina Facebook Notai dell’Emilia-Romagna.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.