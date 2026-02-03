Controllore aggredito su bus Castellarano – Scandiano da gruppo di giovani

Aggressione questa mattina nei pressi dell’Istituto Superiore “Piero Gobetti” di Scandiano. Un controllore di 56 anni, residente a Rubiera e dipendente della società di trasporti SETA, è stato aggredito da un gruppo di giovani durante l’espletamento del proprio servizio. L’episodio si è verificato intorno alle 8.00 a bordo del bus di linea n. 3815, sulla tratta “Castellarano – Gobetti”.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita all’interno del mezzo pubblico nel tentativo, da parte di alcuni studenti, di sottrarsi al controllo dei titoli di viaggio. Il diverbio è degenerato rapidamente in violenza fisica: l’uomo è stato colpito con calci e pugni dal branco, prima all’interno dell’autobus e successivamente nel piazzale adiacente l’istituto scolastico, in via della Repubblica.

Al termine dell’aggressione, i responsabili sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti prontamente i militari della locale Tenenza unitamente al personale sanitario ha trasferito in codice verde il controllore presso l’Ospedale di Scandiano, per le cure del caso. I militari hanno già avviato le procedure per l’identificazione degli aggressori. Un aiuto fondamentale per le indagini arriverà dalle immagini del sistema di videosorveglianza di cui è dotato l’autobus di linea, che sono già al vaglio dei Carabinieri.