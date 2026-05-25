Al via la quarta edizione del Torneo dei Quartieri della città di Sassuolo

Si apre domani la quarta edizione del Torneo di calcio dei Quartieri della città di Sassuolo, organizzato dagli Eagles Virtus Ancora (26 maggio – 19 giugno). Gli otto quartieri partecipanti (Ancora, Braida, Centro, Parco, Pontenuovo, Rometta, San Michele, Quattroponti) si sfideranno sul campo Don Boccedi per conquistare il trofeo, detenuto da Pontenuovo, vincitore della scorsa edizione in finale contro San Michele.
L‘evento culminerà con la finale, in programma venerdì 19 giugno, presso il campo sintetico di San Michele.
In contemporanea al torneo degli adulti, si svolgerà anche l’edizione junior su un campo sintetico a 5 giocatori, riservata ai bambini nati nel 2015 e 2016.
Durante tutte le serate del torneo, che si terranno il martedì e il giovedì, sarà attivo uno stand gastronomico curato dai volontari della parrocchia dell’Ancora, per deliziare i presenti con piatti locali e momenti conviviali.
GIRONE A
25 MAGGIO
- ore 20.00 San Michele – Rometta
- ore 21.30 Parco – Centro
03 GIUGNO
- ore 20.00 Parco – Rometta
- ore 21.30 San Michele – Centro
09 GIUGNO
- ore 20.00 Rometta – Centro
- ore 21.30 Parco – San Michele
GIRONE B
28 MAGGIO
- ore 20.00 Ancora – Braida
- ore 21.30 Pontenuovo – Quattroponti
04 GIUGNO
- ore 20.00 Braida – Pontenuovo
- ore 21.30 Ancora – Quattroponti
11 GIUGNO
- ore 20.00 Ancora – Pontenuovo
- ore 21.30 Braida – Quattroponti