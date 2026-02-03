martedì, 3 Febbraio 2026
Al Duse di Bologna debutta ‘A qualcuno piace caldo’ con Euridice Axen

BolognaTeatro
Dal 6 all’8 febbraio (ore 21, domenica ore 16) debutta in prima nazionale al Teatro Duse di Bologna ‘A qualcuno piace caldo’, commedia cult liberamente tratta dall’omonimo film di Billy Wilder del 1959. Sul palco Euridice Axen nel ruolo che fu di Marilyn Monroe, Giulio Corso in quello di Tony Curtis e Gianluca Ferrato in quello di Jack Lemmon. Alla regia Geppy Gleijeses.

L’adattamento è di Mario Moretti che, nel 1987, trasferì nel testo tutto lo spirito inimitabile della sceneggiatura del film senza farne una copia. “Billy Wilder, che a mio avviso con Stanley Kubrick e Federico Fellini è uno dei tre più grandi registi di tutti i tempi, ci ha lasciato una perla assoluta, degna di rivivere in teatro in un grande allestimento con un grande cast” spiega Gleijeses che annuncia una “creazione assolutamente nuova e autonoma”, capace di cogliere tutte le possibilità offerte dal palcoscenico, pur senza far scomparire nessuna scena iconica del film…

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

















