Scandiano, vandalismi alla palestra di via Longarone: ferma condanna del sindaco

Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti esprime ferma condanna per i gravi atti vandalici che, nel corso del fine settimana, hanno reso inutilizzabile la palestra comunale di via Longarone, causando danni significativi a uno spazio utilizzato quotidianamente da scuole e associazioni sportive del territorio.

«Si tratta di un gesto grave e inaccettabile – dichiara il sindaco – che colpisce un bene pubblico e, di conseguenza, l’intera comunità scandianese. Luoghi come le palestre scolastiche sono spazi di educazione, inclusione e socialità».

L’Amministrazione comunale esprime pieno sostegno all’operato dei Carabinieri, impegnati nelle indagini per individuare i responsabili degli atti vandalici. L’obiettivo è fare piena chiarezza sull’accaduto e garantire che chi ha causato i danni ne risponda anche sotto il profilo economico, attraverso il risarcimento delle spese sostenute per il ripristino.

Nel frattempo, il Comune è intervenuto immediatamente per consentire il recupero dell’agibilità della struttura già da mercoledì 4 febbraio, lavorando affinché le attività scolastiche e sportive possano riprendere regolarmente già nei prossimi giorni.

Contestualmente, l’Amministrazione sta lavorando alla definizione di un piano per il rafforzamento della sorveglianza della palestra, che prevede la progressiva installazione di sistemi di videosorveglianza e anti-intrusione.

«La cura dei beni comuni – conclude il sindaco – è una responsabilità condivisa, ma di fronte a comportamenti che violano le regole e danneggiano la comunità la risposta deve essere chiara: nessuna tolleranza e massimo impegno per la sicurezza e la legalità».