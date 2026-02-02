Giovedì a Correggio “Giustizia e costituzione”: un dialogo aperto tra cittadini e magistratura

Qual è il percorso da intraprendere per diventare magistrato? Come si colloca l’indipendenza della magistratura nell’assetto dei poteri dello Stato? Qual è la differenza tra giudice e pubblico ministero? Quali sono le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno della magistratura previsto dalla Costituzione?

A queste e molte altre domande risponderà il dottor Matteo Gambarati, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, intervistato dall’avvocato Simone Franzoni, già docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e autore del libro “I giudici del Consiglio superiore della Magistratura”, giovedì 5 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Asioli di Correggio (corso Cavour, 9).

“Giustizia e Costituzione: un dialogo aperto tra cittadini e magistratura” è il titolo dell’incontro, organizzato dal Lions Club Fabbrico Rocca Falcona e dal Lions Club Correggio Antonio Allegri Ets, che si propone di illustrare la professione del magistrato – dall’accesso al concorso pubblico, ai rapporti con colleghi e CSM, alla relazione diretta con cittadini e stampa – attraverso la testimonianza del dottor Gambarati. Verranno illustrate inoltre le norme della Costituzione da cui emerge lo stretto legame tra autonomia e indipendenza dei magistrati e la tutela dei diritti fondamentali della collettività.

“La Costituzione è unanimemente apprezzata e rappresenta il primo baluardo per garantire i diritti dei cittadini – spiega l’avv. Franzoni –; a fronte di un dibattito in corso da tempo sul sistema costituzionale della magistratura, sembra mancare però una vera e propria educazione alla Costituzione”.

“L’iniziativa si pone un obiettivo di carattere informativo e divulgativo per accorciare le distanze tra Costituzione, magistratura e cittadini su un tema che riguarda indistintamente la collettività – sottolineano Aldo Soprani, vice presidente del Lions Club Fabbrico Rocca Falcona, e Marco Altimani, presidente del Lions Club Correggio Antonio Allegri Ets – verrà lasciato quindi ampio spazio alle domande da parte del pubblico che sarà invitato a dialogare con i relatori”.

L’incontro, che ha ottenuto il patrocinio della Città di Correggio, è aperto alla cittadinanza e ad ingresso libero. E’ consigliata la prenotazione presso la biglietteria del Teatro Asioli (tel.0522.637813; email: biglietteria@teatroasioli.it)