Consiglio Comunale sassolese: dall’inizio della legislatura un’attività intensa, condivisa e orientata alla partecipazione

Dal primo Consiglio comunale del 1° luglio 2024 ad oggi, il Consiglio comunale si è riunito complessivamente 15 volte, di cui 9 sedute nel solo 2025, svolgendo un lavoro costante e articolato che conferma la centralità dell’assemblea elettiva nella vita democratica della città. Nel corso delle sedute svolte, l’aula consiliare ha discusso 77 interrogazioni, espressione dell’attività di indirizzo e controllo esercitata dai consiglieri nei confronti dell’azione amministrativa, 29 ordini del giorno, attraverso i quali i gruppi consiliari hanno portato all’attenzione del Consiglio questioni politiche, sociali e territoriali, e 61 proposte di deliberazione, in larga parte di iniziativa della Giunta, che hanno richiesto approfondimento, confronto e assunzione di responsabilità da parte dell’assemblea.

“Particolare attenzione – afferma il Presidente del Consiglio Filippo Simeone – è stata inoltre dedicata alla trasparenza e all’accessibilità dei lavori consiliari, con l’obiettivo di rendere il Consiglio comunale sempre più comprensibile e vicino ai cittadini, non solo come luogo decisionale, ma come spazio pubblico di confronto e partecipazione”.

Nel dibattito consiliare sono stati affrontati in questi mesi temi di politica internazionale e di politica nazionale, con particolare attenzione alle loro ricadute concrete sul territorio e sulla vita quotidiana della nostra città. Allo stesso tempo, il Consiglio ha dedicato ampio spazio a argomenti squisitamente locali, centrali per la comunità e per la qualità della vita in città.

Particolarmente significativo è il dato relativo alle decisioni assunte in modo condiviso: 7 atti sono stati approvati all’unanimità, a dimostrazione della capacità del Consiglio comunale di trovare convergenze trasversali quando sono in gioco interessi generali della comunità, andando oltre le legittime differenze politiche. Tra questi rientrano il rapporto di gemellaggio con la città di Irsina, i progetti di riqualificazione del Parco Secchia, le questioni legate alla sicurezza presso l’ospedale, gli interventi per il miglioramento della qualità della vita in città, le politiche di inclusione femminile, tra cui l’introduzione e il rafforzamento dei parcheggi rosa, l’attenzione al rapporto con gli animali da compagnia, fino ad arrivare al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

“Desidero sottolineare in particolare quest’ultimo – dichiara il Presidente del Consiglio comunale, Filippo Simeone – un progetto che viene avviato in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola e in cui credo profondamente. Ritengo che possa rappresentare un primo e concreto strumento per avvicinare le giovani generazioni alla vita pubblica, alla partecipazione e al funzionamento delle istituzioni, contribuendo nel tempo anche a contrastare il crescente fenomeno dell’astensionismo. È inoltre un segnale significativo che questo percorso sia stato approvato all’unanimità da un Consiglio comunale che vede al proprio interno diversi consiglieri e consigliere ventenni, appartenenti a orientamenti politici differenti, a dimostrazione di come l’attenzione ai giovani e alla partecipazione possa essere un valore condiviso, al di là delle appartenenze”.

In questo senso, la presenza in Consiglio comunale di amministratori giovani, affiancata all’avvio di percorsi dedicati alle nuove generazioni, rappresenta un segnale concreto di rinnovamento e di attenzione al futuro della partecipazione democratica.

Il Presidente del Consiglio comunale rivolge infine un ringraziamento a tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione, e alla Giunta comunale per l’attività proficua e il contributo costante ai lavori dell’aula.

“Un ringraziamento – conclude – va inoltre agli uffici comunali a supporto del Consiglio e alla dott.ssa Manco, Segretaria comunale, per la professionalità e il supporto istituzionale garantiti nello svolgimento dei lavori. Un ringraziamento particolare anche alla Polizia Municipale di Sassuolo, che ospita il Consiglio comunale presso la propria sede, consentendo lo svolgimento regolare e ordinato delle sedute”.

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi mercoledì 4 febbraio a partire dalle ore 20, proseguendo il proprio lavoro con lo stesso impegno, senso di responsabilità e attenzione alla partecipazione che hanno caratterizzato l’avvio della legislatura.