domenica, 1 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaPaolo Cevoli torna al Celebrazioni di Bologna con il monologo Figli di...





Paolo Cevoli torna al Celebrazioni di Bologna con il monologo Figli di Troia

BolognaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Già ospite abituale del Teatro Celebrazioni di Bologna e reduce dai due sold out della scorsa stagione, Paolo Cevoli torna a calcare il palcoscenico di Via Saragozza con il monologo Figli di Troia. L’appuntamento è per martedì 3 e mercoledì 4 febbraio alle ore 21.00.

Il comico romagnolo rilegge in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea, mettendolo a confronto con altre epopee che hanno segnato la storia: da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal guerriero vichingo Ragnar fino a suo babbo Luciano, emigrato in Australia negli anni ’50.

Enea, eroe sconfitto, fugge da una Troia in fiamme portando con sé tutto il suo mondo: le divinità in tasca, il padre sulle spalle e il figlio per mano – le radici del passato e la speranza nel futuro. Dopo mille peripezie approda alla foce del Tevere dove, guidato dal presagio di una scrofa bianca, decide di fermarsi. E così, l’epico viaggio del fondatore di Roma si conclude nel modo più conviviale possibile: un picnic a base di panini alla porchetta.

Partendo dal poema virgiliano, Cevoli ci invita a riscoprire i valori e l’identità del popolo italiano. Proprio come Virgilio scrisse l’Eneide per donare una nobile discendenza ai nostri progenitori, Cevoli conclude con la sua solita ironia: «Piuttosto che essere figli di nessuno, meglio essere Figli di Troia».

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.