MAC Dance Week: una settimana di performance, workshop e laboratori dedicati alla danza realizzata da ATER Fondazione

Dal 3 all’8 febbraio Pavullo nel Frignano si anima con 5 eventi: una serie di performance, workshop e laboratori nell’ambito della MAC Dance Week, una settimana dedicata alla Danza, dentro e fuori il Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano.

ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano, l’Associazione Culturale Le Muse, il Centro Danza Studio D.I.A., AREA Fitness S.r.l., l’Associazione Fabbrica delle Arti, la Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano propongono un vero e proprio viaggio nel pianeta danza che coinvolgerà grandi e piccini.

Si parte martedì 3 febbraio alle 21 al Mac Mazzieri con una serata dedicata alle Scuole di Danza: protagonisti il Centro Danza Studio D.I.A. con lo spettacolo Voci e Le Muse APS che presenta La matita di Walt. Ingresso unico 5 euro, la biglietteria per questo evento sarà aperta dalle 20.00 del giorno stesso e la prevendita verrà fatta negli orari di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche.

Voci (Centro Danza Studio D.I.A. )è uno spettacolo che attraversa l’universo femminile con il linguaggio della danza. Ogni gruppo, con la propria disciplina — contemporaneo, classico, polesport, hip hop, ritmica e acro artistica — interpreta una voce diversa: la rabbia, la paura, la forza, il corpo, la cura, il coraggio, la libertà e l’amore. In un fluire continuo di musica e movimento, le voci si incontrano, si scontrano e infine si uniscono in un coro di rinascita. Non è un racconto di dolore, ma di potenza e consapevolezza. Un omaggio alla resilienza delle donne e alla loro inesauribile capacità di trasformare il silenzio in luce.

La matita di Walt (Le Muse APS) è ideato da Emanuela Vedovelli che cura anche le coreografie assieme a Martina Cumbo e realizzato in collaborazione con Accademia Musicale del Frignano.

Tutto cominciò da una matita, un semplice pezzo di legno e grafite, ma pieno di possibilità. Una matita, un foglio e il coraggio di immaginare. Un giorno tracciai la mia prima linea, un cerchio, poi un altro ed eccolo lì: UN TOPO! Un piccolo topo con grandi orecchie e un sorriso contagioso, sembrava guardarmi e dirmi: “Don’t worry, andrà tutto bene!”. Quel topo non era solo un disegno, era il simbolo di una seconda possibilità. Il mondo intorno a me stava cambiando, il futuro sembrava incerto, ma in quel tratto semplice, trovai la forza. Da quella prima traccia nacque il mondo, e quel mondo, amici miei, era solo l’inizio.

Si prosegue mercoledì 4 febbraio alle 21 al Limo Club con l’evento dal titolo Connessioni a cura di AREA Fitness S.r.l. Una serata dedicata alla meraviglia del movimento: le allieve si esibiscono in coreografie di danza contemporanea e acrobazie di cerchio aereo, unendo forza, grazia ed emozione in un racconto sospeso tra terra e cielo. Ingresso libero.

Nell’ambito della MAC Dance Week 2026, giovedì 5 febbraio alle ore 21 al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo va in scena lo spettacolo di danza Fellini, la dolce vita di Federico del Balletto di Siena, parte integrante della stagione teatrale curata da ATER Fondazione. Biglietti: da 19 a 10 euro.

In occasione dei cento anni dalla nascita di Fellini, il Balletto di Siena rende omaggio alla cinematografia del regista riminese celebrandone il genio creativo. Sulle note dei compositori che hanno saputo intercettare e tradurre in musica l’immaginario felliniano, appaiono in scena personaggi straordinari, e si evocano storie che hanno reso immortale il cinema italiano. In Fellini, la dolce vita di Federico, la vita del maestro rinasce in un viaggio sospeso tra sogno e memoria. Sul palcoscenico sfilano le sue creature più amate: Gelsomina, fragile e smarrita; il Matto, buffo equilibrista tra ironia e poesia; Sylvia e Marcello, icone del glamour malinconico de La dolce vita. Attraverso questi incontri onirici, Fellini rivive la propria giovinezza, i turbamenti dell’adolescenza e il confronto con sé stesso, fino al dialogo finale con Zampanò, proiezione caricaturale della sua età adulta.

Venerdì 6 febbraio la Compagnia il Balletto di Siena condurrà un workshop riservato agli allievi e ai corsisti di Centro Danza Studio D.I.A., Associazione Le Muse e Area Fitness presso gli spazi del Centro Danza Studio D.I.A.

La MAC Dance Week 2026 si conclude domenica 8 febbraio con il laboratorio gratuito di musica e danza Il suono dei passi a cura della danzatrice Giulia Bertoni e del musicista Francesco Monticelli, in programma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso la Fabbrica delle Arti a Palazzo Ducale. Performance finale alle 17.30.

Percorso di improvvisazione guidata e di consapevolezza corporea alla scoperta del proprio movimento autentico. Questo viaggio creativo condurrà alla composizione di una coreografia originale, presentata come performance collettiva al termine della giornata, in dialogo con i musicisti del laboratorio musicale. Durante il laboratorio musicale si esploreranno differenti figure ritmiche, accessibili a tutti, attraverso anche l’utilizzo di strumenti “improvvisati” con oggetti di uso comune, La performance finale sarà un momento di condivisione e sinergia tra musica e danza.

Il numero massimo di partecipanti previsti è di 8 ballerini e 8 musicisti, con età minima non inferiore a 16 anni. Non sono richieste competenze.

Il laboratorio è realizzato grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano.

Informazioni / prenotazioni Gallerie Civiche di Palazzo Ducale Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano

Visit Pavullo Welcome Room – tel. 0536 29964 visitpavullo@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

***

Info e biglietti Tel. 0536/304034 – WhatsApp 333/2455578 info@cinemateatromacmazzieri.it – www.cinemateatromacmazzieri.it – www.ater.emr.it