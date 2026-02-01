domenica, 1 Febbraio 2026
Autorimessa a fuoco nella notte a Formigine

La scorsa notte, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute nel comune di Formigine per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un garage in via Pietro Giusti. L’allarme è scattato alle ore 1:45. Sul posto la squadra del Distaccamento di Sassuolo con APS e ABP, supportata da un’autoscala inviata dalla sede centrale di Modena, preventivamente, per eventuale evacuazione degli occupanti ai piani superiori.

All’arrivo dei soccorritori le fiamme avevano già interessato i locali dell’autorimessa. Il personale operante ha provveduto a circoscrivere il rogo nel minor tempo possibile, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni o ai locali adiacenti. Una volta spento l’incendio, sono state effettuate le operazioni di smassamento e di verifica tecnica dei locali. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Al termine delle operazioni, l’area interessata è stata messa in sicurezza. A causa dei danni riportati nel rogo e del fumo, il garage è stato dichiarato momentaneamente non fruibile.

















