Il Sassuolo espugna Pisa: 3-1 pesante, i neroverdi tornano a sorridere in trasferta

Il Sassuolo ritrova il colpo esterno e lo fa nel momento giusto. Alla Cetilar Arena finisce 3-1 per la squadra di Fabio Grosso, che nella 23ª giornata di Serie A 2026 supera il Pisa in uno scontro delicatissimo soprattutto per i padroni di casa, alla ricerca disperata di punti salvezza. Una vittoria netta nel punteggio, maturata grazie a cinismo e qualità, dopo due trasferte senza gol e senza punti.

Il Pisa parte forte, sospinto dal proprio pubblico e con l’atteggiamento di chi sa di giocarsi una delle ultime carte. Dopo appena quattro minuti i toscani trovano anche la rete, annullata però per fuorigioco. Le occasioni nerazzurre non mancano: Aebischer sfiora il palo due volte nei primi venti minuti, mentre il Sassuolo fatica inizialmente a prendere ritmo, provando a gestire il possesso per abbassare l’intensità della gara.

La svolta arriva al 25’. Da un’azione nata su un errore del Pisa, il pallone arriva a Domenico Berardi che, al limite dell’area, si sposta la palla sul destro e lascia partire un tiro potente e preciso sotto la traversa: 0-1 e gara che cambia volto. Il Sassuolo prende fiducia e va vicino al raddoppio in più occasioni, sempre con Berardi protagonista, mentre il Pisa accusa il colpo.

Il 2-0 arriva proprio allo scadere del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Berardi rimette al centro con forza e Caracciolo, nel tentativo di anticipare tutti, devia il pallone nella propria porta. Un’autorete che pesa come un macigno per il Pisa, punito oltre i propri demeriti. All’intervallo il Sassuolo ha creato molto di più, nonostante un possesso palla favorevole ai padroni di casa e qualche incertezza di Muric tra i pali.

La ripresa si apre con un Pisa arrembante. Al 51’ Aebischer trova un gran gol dal limite dell’area che riaccende la partita e, un minuto dopo, solo un intervento prodigioso di Idzes sulla linea evita il clamoroso pareggio. È il momento migliore dei nerazzurri, che spingono con convinzione, ma lasciano inevitabilmente spazi alle ripartenze avversarie.

Il Sassuolo colpisce ancora al 59’. Da calcio piazzato, Matic aspetta il tempo giusto e serve Koné che, con un destro preciso, infila l’angolino per l’1-3. È il gol che spegne le speranze del Pisa e restituisce serenità ai neroverdi. Nel finale ci sarebbe anche un rigore assegnato e poi trasformato in punizione dopo l’intervento del VAR, oltre a qualche altra occasione per arrotondare il punteggio, ma il risultato non cambia.

Finisce 3-1: il Sassuolo centra la seconda vittoria consecutiva, torna a vincere in trasferta e aggancia momentaneamente l’Udinese al decimo posto in classifica. Un segnale importante per la squadra di Grosso, attesa ora da una sfida di prestigio: domenica prossima al Mapei Stadium arriverà la capolista Inter. Per il Pisa, invece, una sconfitta che complica ulteriormente il cammino verso la salvezza.