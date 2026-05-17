Modena, aggiornamento in merito alle condizioni dei feriti

In relazione a quanto accaduto ieri pomeriggio, sabato 16 maggio, nel centro storico di Modena si precisa quanto segue.

I due pazienti ricoverati in Rianimazione all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in condizioni stabili. La paziente di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e in pericolo di vita. L’uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile, non più in immediato pericolo di vita.

Analogamente a quanto disposto dall’Ausl di Modena, anche la Direzione ospedaliera del Maggiore ha attivato immediatamente un’équipe di psicologi a supporto dei familiari.

Invariate le condizioni dei pazienti ricoverati all’Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la donna di 69 anni resta grave ma stabile; la donna di 53 anni, sempre in condizioni gravi, è stata sottoposta a plurimi interventi chirurgici. Per entrambe la prognosi resta riservata.

Per il paziente di 59 anni, con trauma facciale, la prognosi è di 30 giorni.