Casa della Comunità di Sassuolo, lavori di ristrutturazione dell’ingresso principale. Attivato un accesso temporaneo

Dal prossimo lunedì 2 febbraio inizieranno i lavori di ristrutturazione all’ingresso principale della Casa della Comunità “Orizzonte di Salute” di Sassuolo in via Fratelli Cairoli 19.
Per tutta la durata dell’intervento – stimato in circa un mese – sia i cittadini che gli operatori sanitari dovranno accedere alla struttura dall’ingresso secondario, ubicato in corrispondenza della rampa per i veicoli, dove sarà presente anche la portineria.
Saranno presenti anche dei cartelli per aiutare i pazienti ad individuare l’entrata temporanea alla Casa della Comunità.
L’Azienda USL di Modena si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi in questa fase.