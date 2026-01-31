sabato, 31 Gennaio 2026
Casa della Comunità di Sassuolo, lavori di ristrutturazione dell’ingresso principale. Attivato un accesso temporaneo

Sassuolo
Dal prossimo lunedì 2 febbraio inizieranno i lavori di ristrutturazione all’ingresso principale della Casa della Comunità “Orizzonte di Salute” di Sassuolo in via Fratelli Cairoli 19.

Per tutta la durata dell’intervento – stimato in circa un mese – sia i cittadini che gli operatori sanitari dovranno accedere alla struttura dall’ingresso secondario, ubicato in corrispondenza della rampa per i veicoli, dove sarà presente anche la portineria.

Saranno presenti anche dei cartelli per aiutare i pazienti ad individuare l’entrata temporanea alla Casa della Comunità.

