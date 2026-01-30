Sassuolo calcio, Grosso: “Continuità e coraggio, Pisa è una partita piena di insidie”

MAPEI CENTER – Continuità, atteggiamento e determinazione. Sono queste le parole chiave della vigilia di Pisa-Sassuolo, match che mister Fabio Grosso considera un nuovo, delicato snodo del campionato. Dopo il successo contro la Cremonese, l’allenatore neroverde predica concentrazione massima e mette in guardia la squadra dalle difficoltà di una sfida tutt’altro che scontata.

“Sarebbe facile adagiarci dopo i tre punti, ma questo campionato non lo permette. Ogni partita è un’opportunità, ma anche una trappola se non alzi al massimo il livello della prestazione”.

Grosso non si fida della classifica del Pisa, sottolineando come le prestazioni dei toscani raccontino una squadra viva, generosa e capace di mettere in difficoltà chiunque. Per questo servirà un Sassuolo pronto a “sporcarsi”, a pareggiare l’energia dell’avversario e a colpire nei momenti giusti.

Gruppo e mentalità: “Tutti devono sentirsi dentro il percorso”

Tra gli aspetti più positivi emersi nelle ultime settimane, l’allenatore evidenzia la risposta del gruppo, anche da parte di chi ha trovato meno spazio.

“Ho visto buone prestazioni da chi gioca poco. È un segnale importante dal punto di vista mentale: sentirsi dentro il percorso, a prescindere dal minutaggio, è fondamentale”.

Il rientro progressivo degli infortunati rappresenta un’ulteriore buona notizia per lo staff tecnico, che ora può contare su una rosa quasi al completo.

Infermeria: pochi assenti, Berardi in crescita

Sul fronte disponibilità, restano fuori Pieragnolo e Candé, mentre Boloca è vicino al rientro definitivo. Tutti gli altri saranno a disposizione per una gara che Grosso definisce “difficile, ma da affrontare con grande coraggio”.

Capitolo Berardi: dopo il rientro graduale, il suo impiego dal primo minuto resta da valutare.

“Sta molto bene, abbiamo voluto prenderci qualche giorno in più per riaverlo al massimo. Parlerò con lui, le sue sensazioni sono importanti. È un giocatore fondamentale per noi”.

Mercato: testa solo al campo

Nessuna distrazione dal mercato invernale. Grosso resta fedele alla sua linea:

“Mi piacciono sempre i giocatori che ho a disposizione. Sono quelli con cui devo lavorare per raggiungere gli obiettivi”.

Sull’eventuale arrivo di nuovi rinforzi, il tecnico si affida alla società, ribadendo che eventuali innesti dovranno alzare il livello di una squadra impegnata in un campionato “durissimo”.

Obiettivo salvezza e niente voli pindarici

Nonostante i buoni segnali e una classifica incoraggiante, Grosso frena ogni entusiasmo e chiarisce la rotta.

“Il nostro obiettivo è chiaro: mantenere la categoria. Non dobbiamo farci trascinare dagli alti e bassi emotivi, serve lucidità”.

Un messaggio netto, che richiama alla concretezza e alla necessità di restare focalizzati partita dopo partita.

Assist, generosità e spirito di squadra

In chiusura, un passaggio significativo su Pinamonti e sull’importanza degli assist, spesso sottovalutati rispetto ai gol.

“Partecipare all’azione e essere generosi è fondamentale. Dai per uno e ricevi per dieci. È così che si costruisce una squadra vera”.

Il Sassuolo si prepara dunque alla trasferta di Pisa con idee chiare e piedi ben piantati a terra. Continuità, atteggiamento e fame di punti: la ricetta di Fabio Grosso è semplice, ma imprescindibile per continuare il cammino in un campionato che non concede pause.