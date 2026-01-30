Reggio Emilia, spaccia davanti alla scuola elementare: arrestato dai carabinieri

L’attenzione dei Carabinieri verso la tutela delle aree sensibili e dei più giovani ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’individuazione di una presunta attività di spaccio che si svolgeva a pochi passi da un istituto scolastico. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un gruppo di giovani stazionati su una panchina in un parco pubblico, proprio nei pressi dell’ingresso di una scuola primaria.

Quello che sembrava un normale controllo si è trasformato in un’importante attività antidroga quando uno dei presenti ha tentato inutilmente di disfarsi di un involucro, dando il via a una serie di perquisizioni che hanno permesso di rinvenire oltre un etto di droga tra cocaina e hashish e materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti i Carabinieri della stazione di via Adua hanno arrestato un 20enne residente Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Nello stesso contesto investigativo un 19enne residente ad Urbania è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Inoltre, un altro giovane tra i presenti è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore, essendo stato trovato in possesso di una modica quantità di hascisc che i carabinieri di via Adua ritengono possa essere stata acquistata poco prima del loro intervento.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.