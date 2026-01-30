Proseguono a Maranello e a Mirandola le programmazioni di Sciroppo di Teatro®

sabato, 31 Gennaio 2026
Domani sabato 31 gennaio alle ore 16 prende il via la rassegna dedicata a bambini e famiglie presso l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello: la compagnia Altri posti in piedi con lo spettacolo Cappuccetto Rosso: nella pancia del lupo. Elsbet, chiusa nell’armadio-pancia del lupo, cerca con l’aiuto di Coscienza di fermarlo. Una storia di coraggio e trasformazione. Età: dai 5 anni. Linguaggio: Teatro d’attore e di figura.

Auditorium Enzo Ferrari – Via Nazionale, 78 – Tel 0536 943010 – E-mail auditoriumferrari@gmail.com

 

Domenica 1 febbraio prosegue la rassegna all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola con lo spettacolo Aladino e il genio della lampada. Teatro dell’Erba Matta mette in scena Aladino che cerca la lampada magica, il Genio cerca la libertà. Due mondi si incontrano in un equilibrio magico. Età: dai 5 anni. Linguaggio: Teatro di narrazione e pupazzi.

Rita Levi Montalcini Via 29 Maggio, 4 Mirandola – mirandola@ater.emr.it  – WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455

















