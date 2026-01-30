venerdì, 30 Gennaio 2026
Il CAV di Sassuolo: oltre trent’anni a servizio della vita

In occasione della 48° Giornata nazionale per la Vita, indetta dalla CEI, domenica 1° febbraio, il Centro di Aiuto alla Vita di Sassuolo (CAV) vuole per sostenere e fare conoscere la propria attività di promozione della vita umana.

Sul sagrato delle chiese di Sassuolo, Casalgrande e Montebranzone, dopo le Sante Messe, chi vorrà potrà ricevere un volantino informativo e fare una piccola donazione, in cambio di un vasetto di primule o viole, simbolo della vita che rinasce.

Attivo da oltre trent’anni, il CAV di sassuolo è affiliato a Federvita Emilia Romagna e promuove la dignità della vita fin dal concepimento e si impegna a sostenere maternità e paternità inattese e difficili per il contesto familiare, sociale, difficoltà economiche o psicologiche, ma anche ad accogliere chi ha subito un grave trauma a causa di una perdita neonatale.

Concretamente sono tanti i sostegni che si possono dare in queste situazioni, prima di tutto l’ascolto, l’accoglienza e l’accompagnamento, il sostegno psicologico, poi, se necessario un aiuto economico o pratico (pannolini, corredini, accompagnamento alle visite).

L’associazione svolge anche attività educative nelle scuole e incontri formativi per diffondere la cultura della vita.

Partecipa a momenti di preghiera sulla vita nascente e collabora con altre realtà solidali.

Celebrare la 48° Giornata per la Vita sollecita ognuno a guardare con fiducia al futuro perché ogni nuova vita è un grande segno di speranza.

I progetti del CAV di Sassuolo possono essere sostenuti anche devolvendo il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale 93024640364.

 

















