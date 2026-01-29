The Wall Pink Floyd History con orchestra al Teatro Storchi di Modena martedì 3 febbraio

La produzione internazionale Pink Floyd History approda a Modena con lo spettacolo The Wall Pink Floyd History con orchestra. L’appuntamento è fissato per martedì 3 febbraio 2026 presso il Teatro Storchi, tappa centrale del tour che celebra il 45° anniversario di un’opera cardine della cultura rock contemporanea.

Lo spettacolo, prodotto da Stage 11, è un’opera rock sinfonica totale. La produzione rilegge il capolavoro dei Pink Floyd unendo l’energia della band alla densità sonora di una grande orchestra dal vivo. Sul palco, un organico di capaci musicisti che eseguiranno integralmente l’opera, restituendo con rigore e potenza la forza emotiva e politica dell’album originale.

UNA PRODUZIONE IMMERSIVA E VISIONARIA. L’impianto sonoro è supportato da un apparato visivo d’avanguardia che prevede l’utilizzo di video mapping, luci ed effetti speciali. L’allestimento scenico è progettato per immergere lo spettatore nelle atmosfere psichedeliche di The Wall, valorizzando l’attualità del messaggio dell’opera attraverso un linguaggio scenico moderno.

Dopo i successi registrati nei principali teatri d’Europa, Pink Floyd History si conferma con questo tour tra i più autorevoli interpreti del repertorio floydiano a livello internazionale, portando in scena una performance che coniuga una meticolosa cura del suono a una spettacolarità di alto profilo.

PREVENDITE ATTIVE. I biglietti per la data di Modena sono disponibili online sul circuito Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Storchi. Si consiglia l’acquisto in prevendita vista l’elevata affluenza registrata nelle precedenti tappe europee.

Link prevendita Ticketone: https://www.ticketone.it/event/the-wall-live-orchestra-teatro-storchi-20447408/