Reggio Emilia celebra il volontariato

Lo scorso 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, si era tenuta la prima serata che il Comune di Reggio ha voluto dedicare alle Associazioni di volontariato del territorio. Martedì 27 gennaio si è tenuta la seconda serata dedicata a tante altre realtà di volontariato attive a Reggio Emilia.

L’evento, promosso dall’Assessore Davide Prandi e dal Presidente del Consiglio Matteo Iori, è finalizzato a ringraziare le tante associazioni che contribuiscono ad arricchire e rendere vivo il tessuto sociale cittadino.

Sono quasi 400 le realtà reggiane iscritte al Registro del Volontariato regionale e l’intenzione dell’Assessore e del Presidente del Consiglio è di chiamarle tutte, in più giornate, per consegnare ad ognuna di loro una speciale pergamena che vuole essere un simbolico ringraziamento per la loro preziosa opera finalizzata alla promozione dell’inclusione e all’attenzione dei bisogni di tanti reggiani.

Una trentina le realtà presenti in Sala del Tricolore, attive in molti campi diversi: dalla sanità alla cultura alla socialità, dalla cura degli animali a quella dei bimbi oncologici, dalla promozione di attività sportive a quelle legate al ricamo, dalla prevenzione degli incendi alla prevenzione della violenza sulle donne, a tanto altro. Le Associazioni presenti erano: Teatro dell’Orsa, Sport Disabili, Circolo Arci Rondò, Club Alpino Italiano, Avicoltori, CSV, Nondasola, Ospedale della donna e del bambino, Radioamatori, Centro sociale Gattaglio, Circolo Anspi S. Giovanni Battista, Libera Università del Crostolo, Circolo culturale Reggio Ricama, Cral ACT, Circolo Arci Tunnel, Slow Food, Centro culturale Villa Canali, The Spots, Bus-Siamo Futuro, Avis Comunale, Gruppo Rwanda Padre Tiziano, FILEF, Casina dei Bimbi, Vigili del Fuoco, Progetto Pulcino, Telefono Azzurro, Emergency, LIPU, Anteas, Circolo Arci Bismantova.

Una serata importante in cui ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di quanto siano preziose le realtà di volontariato del nostro territorio. Ascoltare le loro presentazioni e ciò che fanno per i cittadini, riempie il cuore di orgoglio e di speranza, e il minimo che possiamo fare è ringraziarli formalmente per rendere ogni giorno la nostra città migliore.