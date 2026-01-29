Parma, una nuova apparecchiatura ad alta tecnologia per la Gastroenterologia dell’Ospedale Maggiore

L’associazione SNUPI e UniCredit hanno consegnato una nuova strumentazione ad alta tecnologia alla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Maggiore di Parma.

L’associazione SNUPI (Sostegno Nuove Patologie Intestinali), da sempre vicina alla struttura diretta da Giorgio Nervi, ha contribuito con la Region Centro Nord di UniCredit alla donazione di un Manoscan HR, strumento per la manometria anorettale, indispensabile per la misurazione della pressione in diverse parti del tratto gastrointestinale, con la possibilità di registrare in modo dinamico questi rilievi.

Per il tratto gastroesofageo, due anni fa, era già stato acquisito grazie a una donazione il sistema Manoscan. Ora, con questa nuova donazione, il reparto dispone anche della tecnologia avanzata per il tratto anorettale di cui la nostra provincia era sprovvista.

Ad accogliere i donatori il direttore della struttura e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Anselmo Campagna che ha ringraziato di cuore SNUPI e UniCredit per questo gesto concreto di generosità. “La donazione di apparecchiature all’avanguardia come il Manoscan HR rafforza la nostra capacità di diagnosi e cura, migliorando il servizio offerto ai pazienti e sostenendo l’innovazione tecnologica nella nostra struttura”.

“L’importanza delle tecnologie mediche è ormai nota – ha aggiunto il direttore Giorgio Nervi – così come la velocità con cui queste evolvono grazie alla ricerca e alla sperimentazione nei settori specifici. La generosità dei donatori rende ancora più prezioso questo apparecchio, che contribuirà certamente a elevare il livello delle tecnologie disponibili e dell’assistenza offerta a chi ne ha bisogno”.

“Il primo obiettivo dell’associazione”, spiega Federica Bonardi, presidente di Snupi odv – è mettersi a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie per sostenerli nel percorso di cura e aiutare il personale medico con azioni concrete come quella realizzata insieme e grazie ad UniCredit. Io ho raccolto il testimone da Giulio Orsini, uno dei fondatori di Snupi e presidente prima di me, che ha creduto in questo progetto e lo ha portato a compimento. La mia recente nomina a presidente non poteva avere un esordio migliore per la profonda soddisfazione del risultato raggiunto. Mi auguro che la collaborazione con UniCredit, che ringrazio anche a nome di tutto il consiglio direttivo, possa proseguire per raggiungere risultati sempre più ambiziosi”.

Alla cerimonia di consegna della nuova apparecchiatura, hanno partecipato per UniCredit, Sergio Vecchini, Area Manager Parma e Piacenza; e Stefano Orsini, Direttore di Mercato Parma Santa Croce. Il contributo di UniCredit, spiega l’istituto di credito, arriva dal Fondo Carta Etica della banca. Il meccanismo alla base di Carta Etica è tanto semplice quanto innovativo: per ogni spesa effettuata con le carte di credito “Etiche”, UniCredit destina lo 0,2% dell’importo al Fondo Carta Etica, senza alcun costo per i titolari. Le risorse raccolte sono interamente dedicate a progetti di utilità sociale promossi da enti e organizzazioni del Terzo Settore, selezionati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e di generare un impatto duraturo. Dal 2005, anno di attivazione del Progetto Carta Etica, UniCredit ha destinato circa 46 milioni di euro a sostegno di oltre 1.600 iniziative e progetti socialmente utili in tutta Italia, portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro.

All’incontro ha partecipato anche l’Assessore alle Politiche Sociali e per la Salute del Comune di Parma, Ettore Brianti, che ha ringraziato l’associazione Snupi per il sostegno alla sanità del nostro territorio e i professionisti di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Maggiore di Parma diretta da Giorgio Nervi per la qualità del loro lavoro.