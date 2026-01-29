Il dott. Stefano Rossi a Formigine lunedì 2 febbraio

Continua il ciclo di incontri “Giovani e responsabilità”, ideato dal Comune di Formigine, sul rapporto tra generazioni e la ricerca di strumenti per favorirne il dialogo. Questioni che riguardano famiglie, educatori, insegnanti, che in questo nuovo appuntamento saranno affrontate dal punto di vista della psicologia e della pedagogia.

Lunedì 2 febbraio, alle ore 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25), Stefano Rossi – psicopedagogista tra i massimi esperti di adolescenza in Italia – terrà la conferenza “Sarò il tuo porto sicuro”.

Superando i poli opposti dell’autoritarismo e del permissivismo, il dott. Rossi aiuta il genitore a costruire una relazione empatica, fondamentale per insegnare “ai nostri velieri l’arte di navigare nel mare delle emozioni”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: Servizio Politiche giovanili, T. 059 416355.