giovedì, 29 Gennaio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaContinuano gli spettacoli–aperitivo al Teatro San Prospero di Reggio





Continuano gli spettacoli–aperitivo al Teatro San Prospero di Reggio

Reggio EmiliaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un terzo appuntamento pomeridiano per il pubblico del sabato, che invita a vivere il teatro in una fascia diversa dal consueto serale. Proposta ben apprezzata per le due precedenti proposte. Sabato 31 gennaio alle ore 18:00 va in scena La signorina Else, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo racconto di Arthur Schnitzler, per la regia di Luca Villa.

Else è una giovane borghese viennese in vacanza in un elegante hotel svizzero. Una lettera della madre la pone di fronte a una richiesta drammatica: salvare il padre dal carcere dopo l’ennesimo scandalo finanziario, chiedendo aiuto a un ricco amico di famiglia. L’uomo accetta, ma a una condizione crudele e umiliante. Da qui prende forma un intenso flusso di coscienza che trascina lo spettatore nel conflitto interiore della protagonista, sospesa tra senso del dovere, dignità e desiderio di autodeterminazione.

Attraverso un linguaggio teatrale essenziale e fortemente psicologico, lo spettacolo restituisce tutta la modernità del testo di Schnitzler, affrontando temi ancora oggi urgenti: il potere sul corpo femminile, il ricatto morale, il peso delle aspettative sociali e familiari.
In scena Sara Grassi e Sara Santucci, con la partecipazione di Lorenzo Marangon. I costumi sono firmati da Miriam Razza.

La proposta della Compagnia Teatro Blu si distingue per una messa in scena asciutta e intensa, che mette al centro l’attore e la parola, offrendo al pubblico un’esperienza emotiva profonda, capace di lasciare domande aperte ben oltre la fine della rappresentazione.

Info e prenotazioni biglietteria@teatrosanprospero.it – 342 179 1236

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.