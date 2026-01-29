Continuano gli spettacoli–aperitivo al Teatro San Prospero di Reggio

Un terzo appuntamento pomeridiano per il pubblico del sabato, che invita a vivere il teatro in una fascia diversa dal consueto serale. Proposta ben apprezzata per le due precedenti proposte. Sabato 31 gennaio alle ore 18:00 va in scena La signorina Else, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo racconto di Arthur Schnitzler, per la regia di Luca Villa.

Else è una giovane borghese viennese in vacanza in un elegante hotel svizzero. Una lettera della madre la pone di fronte a una richiesta drammatica: salvare il padre dal carcere dopo l’ennesimo scandalo finanziario, chiedendo aiuto a un ricco amico di famiglia. L’uomo accetta, ma a una condizione crudele e umiliante. Da qui prende forma un intenso flusso di coscienza che trascina lo spettatore nel conflitto interiore della protagonista, sospesa tra senso del dovere, dignità e desiderio di autodeterminazione.

Attraverso un linguaggio teatrale essenziale e fortemente psicologico, lo spettacolo restituisce tutta la modernità del testo di Schnitzler, affrontando temi ancora oggi urgenti: il potere sul corpo femminile, il ricatto morale, il peso delle aspettative sociali e familiari.

In scena Sara Grassi e Sara Santucci, con la partecipazione di Lorenzo Marangon. I costumi sono firmati da Miriam Razza.

La proposta della Compagnia Teatro Blu si distingue per una messa in scena asciutta e intensa, che mette al centro l’attore e la parola, offrendo al pubblico un’esperienza emotiva profonda, capace di lasciare domande aperte ben oltre la fine della rappresentazione.

