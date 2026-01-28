Tentato omicidio del maggio scorso alla Montagnola: emesse altre due misure cautelari in carcere

Su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP ha emesso altre due misure cautelari in

carcere a carico di altrettanti cittadini pakistani gravemente indiziati del tentato omicidio,

avvenuto a Bologna presso il parco della Montagnola il 5 maggio 2025 in danno di un

cittadino tunisino 20enne. Uno dei due destinatari è stato rintracciato a Piacenza nella giornata del 23 gennaio scorso.

In particolare le indagini sono partite dalle chiamate giunte al 113 domenica 5 maggio, che

segnalavano una violenza aggressione consumata da un gruppo di almeno 10 persone nei

confronti di un giovane nord africano; il ragazzo veniva attinto da arma da taglio che ne

mettevano seriamente a repentaglio la vita.

La vittima, da subito, riferiva che il delitto era frutto di un equivoco poiché il gruppo che

lo aveva aggredito lo aveva scambiato per un connazionale accusato di avere, poco prima,

“bidonato” le controparti in uno scambio al minuto di sostanza stupefacente. L’assenza di conoscenza pregressa tra aggressori e vittima rendeva oltremodo complesse le

indagini che, quindi, si concentravo sull’analisi delle immagini di video sorveglianza.

A luglio, in particolare, la Squadra Mobile aveva dato esecuzione ad otto misure cautelari

in carcere a carico di otto cittadini pakistani. Tre destinatari venivano raggiunti e tratti in

arresto nella immediatezza mentre due ulteriori destinatari venivano rintracciati in

Ungheria e Germania nell’ambito delle ricerche, internazionali, ed estradati in Italia a gennaio.

Sono in corso, ora, le ricerche degli ulteriori tre destinatari della misura custodiale,

attivamente ricercati sia in Italia che all’estero.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di

innocenza dei destinatari di misura cautelare.