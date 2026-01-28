Passaggio di testimone nella giunta di Albinea con il vice sindaco e assessore alla Scuola Daniele Menozzi che esce, e un nuovo assessore che entrerà: Giacomo Mazzali.

La notizia era nell’aria, ma Menozzi ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dall’incarico che sta ricoprendo da un anno e sei mesi. I motivi sono squisitamente lavorativi e legati a una promozione ottenuta lo scorso anno: “Da marzo 2025 – spiega il diretto interessato – mi è stato affidato un incarico di maggiore responsabilità al lavoro. In questo lasso di tempo ho tentato di conciliare i due impegni, ma è stato molto complicato e ho capito che era giusto fare un passo indietro. Ad Albinea e all’amministrazione ho sempre dato tutto quello che potevo: impegno, passione e tempo. Non è stata una scelta facile ma andava fatta. La cosa che mi rende tranquillo è che – precisa Menozzi – In questi anni abbiamo sempre lavorato da squadra insieme alla sindaca e sono certo che Giacomo Mazzali lavorerà con passione e dedizione che questa comunità merita. A lui, alla sindaca e all’amministrazione ribadisco la mia stima e il mio totale sostegno”.

Il subentrante Giacomo Mazzali è nato il 26 agosto 1992. Laureato in Scienze Storiche e Orientalistiche all’Università di Bologna, dopo una militanza decennale, ha ricoperto l’incarico di presidente della sezione Anpi di Albinea dal 2021 ed è membro della segreteria provinciale dell’Anpi. Lavora come commerciale estero in una storica azienda metalmeccanica di Albinea.

Con questo cambio le deleghe che prima facevano capo a Menozzi sono state riassegnate in questo modo: all’assessore Leonardo Napoli andranno le Manutenzioni, il Verde pubblico e l’incarico di vicesindaco; all’assessora Jessica Guidetti sarà assegnata la delega agli Eventi; la sindaca Roberta Ibattici terrà per sé le Politiche educative e scolastiche; mentre Mazzali si occuperà di Cultura (delega che prima era in capo alla prima cittadina) e di Sport e Tempo libero.

“Ero già al corrente delle difficoltà di Daniele dopo il bel balzo professionale che ha ottenuto – spiega Ibattici – abbiamo tentato di tenerlo con noi dal momento che è una figura di grande sostanza, molto presente in paese e che ha dato un grande contributo di professionalità, idee e impegno nelle deleghe che gli erano state assegnate. Purtroppo non è stato possibile conciliare i due impegni e ho accettato il suo passo di lato”. Il sostituto? “Siamo più che sicuri che Mazzali si inserirà immediatamente nel nostro lavoro di squadra e, conoscendo benissimo il territorio, darà un grande contributo di idee e impegno”.